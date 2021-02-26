Украинцам рассказали, какой будет погода в марте

В марте 2021 года почти по всей территории Украины установится прохладная погода с умеренным количеством осадков.

Такой прогноз обнародовала пресс-служба Укргидрометцентра. В частности, средняя месячная температура будет колебаться в пределах 0...+6 градусов.

Во временно оккупированном Крыму этот показатель установится на уровне 3 градусов тепла. В целом такие отметки соответствуют средним многолетним значениям.

Что касается месячного количества осадков, то ожидается 26-50 мм, а в горных районах 40-85 мм. Это также находится в пределах средних многолетних значений.

Синоптики напомнили, что обычно в Украине средняя месячная температура воздуха в марте составляет -3...+2 градуса, а на Закарпатье и крайнем юге Украины +3...+6 градусов. Абсолютный минимум температуры воздуха составлял -22...-37, а на юге -11...-27. Максимально столбики термометров повышались до 16...29 градусов тепла.

Среднее мартовское количество осадков составляет 24-50 мм, а на Закарпатье и в Карпатах может достигать уровня 56-102 мм.

Напомним, 26 февраля в Украине пообещали теплую, ясную и солнечную погоду без ночных морозов.

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