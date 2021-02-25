Весеннее тепло охватит почти всю Украину: прогноз погоды на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 26 февраля, будет теплой, ясной и солнечной. Ночных морозов почти не прогнозируется.

Как сообщается на сайте Украинского гидрометцентра, местами по стране, кроме юга, возможен туман (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2 тепла, лишь в Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Донецкой и Черновицкой областях небольшой мороз до -1.

Днем почти по всей стране ожидается от 12 до 18 тепла. Исключением станут Черниговская, Сумская и Луганская области – там +5 +7.

В Киеве погода также будет солнечной, ночью +1 +3, днем до 11-12 тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили, когда в Украину придет настоящая весна. Также появился прогноз погоды на 8 марта.