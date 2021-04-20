Украинцам показали колоритный снимок Полтавы от американского фотографа

В сети опубликовали раритетное фото украинского города Полтава, датированное серединой ХХ века.

Снимок появился на cтранице сообщества History Ukraine в Twitter. Авторы сообщения отметили, что его в свое время сделал известный американский фотограф.

"Село за полем подсолнухов. Фотограф Джерри Кук. Полтава, 1958-1960 годы", – говорится в подписи.

Несмотря на то, что фотография черно-белая, выглядит она очень живо и ярко. Кажется, будто традиционные украинские хаты под соломенной крышей утопают среди подсолнухов. А на фоне сельского пейзажа, будто сквозь туман, виднеются очертания города.

Отметим, что Джерри Кук – известный американский фотограф, прошедший школу фотожурналистики от ассистента в фотолаборатории до шефа фотослужбы журнала Sports Illustrated. Он был одним из первых западных фотокорреспондентов, которым после смерти диктатора Иосифа Сталина был разрешен въезд в СССР.

Джерри (Юрий) родился в России в 1921 году. Однако в 1923 году его семья, потерявшая все в результате революции, выехала сначала в Италию, а затем в Берлин и в Индию.

Уже оттуда он перебрался в Нью-Йорк и начал работать в фотоагентстве своего дяди, попутно осваивая искусство фотографии. В итоге Джерри взяли на работу редактором в новый журнал Life, потом он заключил контракт с Time Inc. в качестве фотографа.

Кук говорил на пяти языках, посетил пять континентов и более чем сто стран. Умер фотограф 27 октября 2005 в возрасте 84 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обнародовали архивный кадр старинной традиционной украинской хаты. Пользователи обратили внимание, насколько ее опрятный внешний вид контрастирует даже с современными домами россиян.