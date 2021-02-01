Украинцам хотят разрешить короткоствольное нарезное оружие: названы условия

Украинцам хотят разрешить владение короткоствольным нарезным оружием. Однако необходимо, чтобы гражданин подпадал под два обязательных критерия.

Как сообщили в программе "Полицейская волна" на телеканале "Эспрессо", они прописаны в законопроекте, который уже внесен в Верховную Раду. В частности, нужно, чтобы лицо достигло 28-летнего возраста и в течение 5 лет владело одним из образцов оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Если парламентарии проголосуют за этот документ, то украинцам позволят покупать и хранить дома боевые пистолеты. Планируется, что законопроект "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" нардепы рассмотрят на ближайшей сессионной неделе с 2 по 5 февраля.

"Короткоствольное нарезное огнестрельное оружие, то есть пистолеты, револьверы – новый раздел категории С, порядок приобретения определяется отдельным законодательством. И право приобретения гражданами в пользование такого оружия предполагается с 28 лет, но исключительно, если у этого лица уже имеется один из образцов оружия не менее 5 лет", – пояснил заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Национальной полиции Украины Сергей Оранский.

Если инициатива будет одобрена, то в стране введут курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ней и ее применения.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко объяснил, что законопроект №4335 предполагает не легализацию, а упорядочивание реестра оборота оружия в Украине. Ведь сейчас в нашем государстве на руках есть более 1 млн его единиц.