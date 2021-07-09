Украинца в Беларуси бросили в подвалы КГБ и 6 часов пытали

В Беларусь 3 июля задержали 24-летнего Украинский Павла Рабешко, который имеет вид на жительство в этой стране. Его отправили в КГБ, где над парнем издевались в течение шести часов. Сейчас украинец покинул Беларусь и рассказал о пытках.

О задержании Павла Рабешко и пытки белорусскими карательными органами сообщил Telegram канал " Свободный Столин". После того, как сотрудники белорусской милиции обыскали квартиру украинском в городе Столин, его задержали, предварительно конфисковав мобильный телефон. Парня увезли в неизвестном направлении, оставив ничего родственникам.

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Позже выяснилось, что Павла доставили в пинского КГБ. Там парня 6:00 "допрашивали". Белорусские КГБиста били Украинская по голове и по телу, душили, били об шкаф. Его несколько раз бросали в туалет, а также угрожали убить.

Причина задержания украинском так и осталась неизвестной. Павла освободили в тот же день. Украинские дипломаты помогли парню безопасно покинуть Беларусь, сейчас он находится на территории Украины.

Рабешко заявил, что зафиксировал все следы побоев и собирается использовать результаты экспертизы в ходе уголовного дела.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на инцидент. Как сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter, Украина решительно осудила пытки белорусскими карательными органами Павла Рабешко и призвала белорусские власти прекратить репрессии против граждан и освободить всех политзаключенных и гарантировать соблюдение прав человека.

В то же время в МИД порекомендовали Украинский взвешивать риски, планируя поездки в Беларусь.

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