'Бонус к поездке?' Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото

В одном из пассажирских вагонов "Укрзализниці" обнаружили грибы, которые растут прямо над спальным местом. Десятки грибов неизвестного происхождения свисали с оконной рамы прямо над подушкой пассажиров, что, очевидно, вызвало возмущение украинцев.

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Впрочем, многие восприняли очередные "инновации" УЗ с юмором. Фотографиями необычной находки в Facebook поделилась Галина Краснобрыжая.

Женщина отметила, что снимок был сделан в январе этого года в одном из поездов, который курсирует в Харьковскую область. Также она попросила микологов рассказать, какие именно грибы выращивает у себя в вагонах "Укрзализниця".

Многие пользователи соцсети не безосновательно заметили, что грибы похожи на вешенки, которые часто используются в кулинарии. Поэтому украинцы с иронией предположили, что это не случайная находка, а специально выращенные грибы.

Кроме того, некоторые люди считают, что на фото – вагон-ресторан, в котором УЗ предоставляет услугу по сбору и приготовлению свежих грибов.

Впрочем, украинцы заявили, что на самом деле такая обстановка в пассажирском вагоне УЗ вызывает отвращение. Многие задались риторическим вопросом, в каком году в этом вагоне в последний раз наводили порядок, если там уже начали расти грибы.

Напомним, пассажирка поезда Львов–Киев Евгения Карпюк пожаловалась на приставания со стороны соседа по купе. Когда пожилой мужчина начал делать "намеки сексуального характера", девушка обратилась за помощью к проводнику, однако тот отказал ей в просьбе пересадить в другое купе.

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