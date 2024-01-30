newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото

Алексей Лютиков
Общество
2 минуты
3,0 т.
'Бонус к поездке?' Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото

В одном из пассажирских вагонов "Укрзализниці" обнаружили грибы, которые растут прямо над спальным местом. Десятки грибов неизвестного происхождения свисали с оконной рамы прямо над подушкой пассажиров, что, очевидно, вызвало возмущение украинцев.

Видео дня

Впрочем, многие восприняли очередные "инновации" УЗ с юмором. Фотографиями необычной находки в Facebook поделилась Галина Краснобрыжая.

Женщина отметила, что снимок был сделан в январе этого года в одном из поездов, который курсирует в Харьковскую область. Также она попросила микологов рассказать, какие именно грибы выращивает у себя в вагонах "Укрзализниця".

"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото

Многие пользователи соцсети не безосновательно заметили, что грибы похожи на вешенки, которые часто используются в кулинарии. Поэтому украинцы с иронией предположили, что это не случайная находка, а специально выращенные грибы.

Кроме того, некоторые люди считают, что на фото – вагон-ресторан, в котором УЗ предоставляет услугу по сбору и приготовлению свежих грибов.

"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото

Впрочем, украинцы заявили, что на самом деле такая обстановка в пассажирском вагоне УЗ вызывает отвращение. Многие задались риторическим вопросом, в каком году в этом вагоне в последний раз наводили порядок, если там уже начали расти грибы.

"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото
"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото
"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото
"Бонус к поездке?" Сеть взбудоражили фото грибов, выросших прямо в поезде УЗ. Фото

Напомним, пассажирка поезда Львов–Киев Евгения Карпюк пожаловалась на приставания со стороны соседа по купе. Когда пожилой мужчина начал делать "намеки сексуального характера", девушка обратилась за помощью к проводнику, однако тот отказал ей в просьбе пересадить в другое купе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!