Украинский пистолет-пулемет 'Форт-230' проходит заводские испытания. Видео

Новый образец украинского оружия для спецназа силовых структур проходит заводские испытания. Речь идет о пистолете-пулемете "Форт-230".

Новинку впервые показали на выставке "Оружие и безопасность". В 2022 году планируется выпустить первую партию для тестирования. Соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале МВД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Оружие полностью разработало научно-производственное объединение "Форт" Министерства внутренних дел Украины. Для него используется патрон 9x19 мм Luger.

Отмечается, что пистолет-пулемет является очень компактным и стоит в одной нише с иностранными аналогами.

Напомним, что этим летом в Киеве представили украинские боеприпасы "Мисливець", которые способны разгоняться до 350 км/ч и преодолевать до 80 км. Что почти не оставляет шанса противнику успеть среагировать на удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года Украина представила в ОАЭ свое вооружение, в частности противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" и реактивную систему "Ольха".