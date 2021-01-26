Украинский фотограф показал самую маленькую птичку Европы весом в 5 граммов

Украинский фотограф Алексей Толмачев показал самую маленькую птичку Европы – желтоголового королька.

Фотографию он разместил на своей странице в Facebook. Сфотографировать миниатюрную представительницу местной фауны удалось в Запорожье (посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Самая маленькая птичка Европы, весит всего 5 граммов (как одна чайная ложка сахара!) – желтоголовый королек. Запорожье, остров Хортица", – подписал снимок фотограф.

Публикация получила сотни лайков и перепостов, многие из читателей оставили комментарии под ней.

"Какая милаха) Даже не знал, что такие птички живут у нас", – написал Игорь Кибальчич.

"Фантастически. Мастерство просто", – выразил восхищение Женя Матвиенко.

"Видел ее на днях!" – уточнил Максим Остапенко.

"Непревзойденная фотография!" – считает Виктория Панчик.

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