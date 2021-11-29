Украинские журналисты выступили в защиту Бутусова: ГБР – не инструмент для политических расправ

В сообществе журналистов "Медиарух" заявили, что давление государственных органов власти, в частности Государственного бюро расследований, на журналиста Юрия Бутусова является недопустимым. Такие действия должны влечь за собой уголовную ответственность.

Об этом говорится в заявлении сообщества, обнародованном главным редактором издания "Левый берег" Олегом Базарем в Facebook в понедельник, 29 ноября. Представители украинских СМИ считают, что оценку действиям Бутусова по видео с выстрелом из гаубицы Д-20 калибром 152 мм должны давать такие органы, как Комиссия по журналистской этике.

"Это не входит в полномочия ни ГБР, ни Министерства обороны, ни других государственных органов", – заявили в Медиарухе, добавив, что такой поступок не может служить поводом для давления со стороны власти.

Видео дня

В сообществе напомнили, что в подследственности Госбюро расследований – должностные лица, работники правоохранительных органов, судьи и совершившие военные преступления. Кроме того, сообщение бюро о проверке видео, опубликованного Бутусовым, нарушает презумпцию невиновности и саму процедуру расследования, предусмотренную законодательством.

"Мы, члены Медиаруха, считаем недопустимым давление представителей госорганов на журналиста Юрия Бутусова и считаем, что Государственное бюро расследований не должно становиться инструментом для политических расправ", – говорится в заявлении.

Напомним:

в ГБР заявили, что начали проверку из-за видео с Бутусовым и выстрелом из гаубицы в рамках статьи 414 о нарушении правил обращения с оружием и статьи 437 о планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Позже в учреждении обнародовали объяснение, что уголовное производство начато не против Бутусова, а по указанному в его публикации факту.

Сам Бутусов заявил, что считает такие действия местьюза резкие вопросы на пресс-марафоне президенту Владимиру Зеленскому.

На пресс-марафоне между президентом и Бутусовым возник спор. Журналист напомнил президенту о ряде операций украинских спецслужб. Со своей стороны Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на Игоря Коломойского, "сливал" информацию, в частности про экс-главу разведки Василия Бурбу, и обиделся на власть из-за того, что не получил должность в Министерстве обороны.

Журналист позже заявил, что подаст на президента в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бутусов заявил, что видит угрозу своей жизни от представителей украинской власти. Он отметил, что воспринял слова внештатного советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о "сакральной жертве" серьезно.