''Украинские врачи – лучшие'': сеть тронула история девочки, потерявшей ногу во время вражеских обстрелов на Херсонщине. Фото

В Украине был протезирован первый ребенок с ампутацией из-за военной травмы. Длительную реабилитацию и восстановление ребенка провели врачи Национальной детской специализированной больницы "Охматдет".

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Специалисты работали над протезом для 6-летней девочки Марины, которая получила тяжелую травму во время вражеского обстрела в Херсонской области. Об этом говорится на странице НДСБ "Охматдет" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ребенок уже 10 месяцев проходит лечение и реабилитацию в "Охматдете". Девочка была тяжело ранена в мае 2022 года, когда российский снаряд попал в ее дом. Травма оказалась очень тяжелой, поэтому ей пришлось ампутировать ногу выше колена, чтобы спасти жизнь.

Команда специалистов в отделении ортопедии и травматологии "Охматдета" проводили сложную работу, чтобы восстановить не только физическое, но и психологическое состояние ребенка. По словам физического терапевта Назара Борознюка, когда девочка поступила в "Охматдет", она почти постоянно лежала, изредка садилась на кровать, но без помощи других не могла перемещаться.

Во время длительной реабилитации врачи работали над укрепление мышц теле ребенка, готовили ногу к протезированию и учили Марину держать координацию на одной ноге и свободно перемещаться в пространстве.

В больнице отметили, что Марина стала первым ребенком, протезированным в Украине. Ее родители хотели протезировать дочь именно в Украине, чтобы иметь возможность постоянной помощи реабилитолога и протезиста.

Протез для ребенка изготовили в столичном "Ортотех-Сервис". Протезист Александр Стеценко отметил, что это первый протез, который он делал для ребенка. Специалист рассказал, что детские протезирование намного сложнее взрослого, потому что дети постоянно растут, поэтому процедура требует более внимательного подхода к пациенту.

В результате протез для Марины усовершенствовали и сделали похожим на настоящую ногу. В "Охматдете" уверены, что это поможет девочке преодолеть психологический страх и социализироваться среди сверстников.

Украинцы крайне высоко оценили профессионализм команды "Охматдета". В соцсети отметили, что украинские врачи – лучшие. Также люди искренне пожелали крепкого здоровья Марине.

Напомним, детская специализированная больница "Охматдет" провела операцию по протезированию 6-летней девочке Марине из временно оккупированной Херсонской области осенью 2022 года. Ребенок потерял ногу в результате ракетного удара российских военных преступников.

Ранее сообщалось, что в США врачи провели успешные операции по протезированию двум украинкам – 11-летней Яне и ее маме Наталье, которые потеряли ноги во время ракетного удара России по Краматорску.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начнет работу образовательная онлайн-платформа для специалистов медицинских учреждений и протезных предприятий "База Знаний: Protez Hub". Этот ресурс уникален для Украины: он полностью украиноязычный, а доступ к материалам – бесплатный.

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