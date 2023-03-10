'Спасаем жизнь' и Protez Hub запустили уникальный образовательный проект, посвященный протезированию

В конце марта в Украине начнет работу образовательная онлайн-платформа для специалистов медицинских учреждений и протезных предприятий "База Знаний: Protez Hub".

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Этот ресурс уникален для Украины: он полностью украиноязычен, а доступ к материалам – бесплатный. Здесь каждый сможет найти всю информацию о протезировании – от момента травмы до выбора оптимального протеза.

Эта платформа – результат совместной работы Protez Hub и гуманитарного проекта "Спасаем жизнь", основанного компанией Метинвест в координации с Фондом Рината Ахметова в начале войны.

За это время он вырос от инициативы, которая должна была предотвратить продовольственный кризис, до масштабной миссии с несколькими направлениями работы. Одним из них есть реабилитационная программа. Она состоит из двух проектов: "Несокрушимая мама" (психологическая помощь матерям с детьми), и протезирование потерявших конечности военных и гражданских украинцев.

В настоящее время помощь по протезированию получают уже 34 украинца. В нее входит подготовка к протезированию, установке протезов, дальнейшему наблюдению в украинских клиниках, а также физической и психологической реабилитации. Следующим шагом в этом проекте стал запуск онлай-платформы.

Основная задача этого ресурса – улучшить понимание процесса реабилитации человека с ампутацией конечности с момента травмы до момента эффективного использования протеза. Платформа будет содержать пять курсов на темы ухода, реабилитации, протезирования и психологических аспектов травмы, что привело к ампутации одной или более конечностей. В настоящее время созданы десятки украиноязычных видеолекций, которые в логической последовательности рассказывают, как подготовиться к протезированию конечности, определить потребности и возможности, тренироваться с протезом. Кроме лекций специалисты смогут загрузить и использовать на практике рекомендации, опросники, шкалы, программы и другие вспомогательные материалы.

"Инициатива "Спасаем жизнь" с начала войны помогает всем, кто в этом нуждается больше всего. Чтобы преодолеть новые вызовы, мы ввели масштабную программу протезирования и реабилитации для раненых ветеранов и мирных жителей, а также поддержали создание специализированного портала. Образовательная онлайн-платформа позволит каждому. отечественному специалисту, имеющему дело с ампутациями конечностей, получить системное понимание всех процессов реабилитации и применить знания на практике", – отмечает генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Специалисты-протезовщики отмечают, что такая образовательная онлайн-платформа крайне необходима, ведь до сих пор Украина не имела подобных ресурсов.

"Целью Protez Hub всегда было и остается устойчивое развитие области протезирования конечностей и сопроводительной реабилитации в Украине. Мы стремились создать интересные, полезные и последовательные онлайн-курсы, которые помогли бы всем участникам процесса восстановления личности с ампутацией конечности понять, на что стоит обращать внимание на каждом этапе. Используя зарубежный и отечественный опыт, нам удалось создать ресурс, который в результате еще более актуален для Украины", - отметила руководитель проекта и президент Protez Hub Антонина Кумко.

Как известно, за год войны помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" получили уже более 425 тысяч украинцев. Проект поставляет мирным жителям продукты питания и товары первой необходимости, а больницам – дорогостоящее оборудование, медикаменты и расходные материалы. Последним направлением, которое развивает гуманитарная платформа, стала психологическая и физическая реабилитация: проекты "Несокрушимая мама" и протезирование. В этих направлениях приняли участие уже 173 человека.