Украинские воины спасли от смерти ежа, запутавшегося в сетке: видео тронуло сеть

Защитники Украины поделились в сети роликом со спасением ежа. Животное запуталось в сетке и не могло выбраться из ловушки без человеческой помощи.

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Поступок военных растрогал пользователей TikTok. Там видео опубликовал воин Роман с ником "@_.budda_" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах боец ВСУ показал ежа, который не мог передвигаться, ведь его колючки сковали элементы сетки, похожей на рыбацкую.

Другой военный разрезал "паутину" с помощью ножа и освободил животное, уберегая его от мучительной смерти.

"Это этот чувак восемь лет "дамбил Бамбас", а теперь спасает ежей", – пошутил автор видео.

В комментариях он пояснил, что такие сетки, вероятно, люди и цепляют для того, чтобы поймать диких животных – например, зайца или фазана.

В сети ролик набрал более 3000 лайков и несколько сотен комментариев. В последних пользователи отметили поступок воинов, которые, несмотря на боевые будни, успевают еще и заботиться о животных.

"Как это трогательно. Даже несмотря на суровую реальность вокруг, у вас остается в сердце место для добра", "Спасибо вам за человечность и спасенные души", "Пусть Господь благословит вас за доброту и милосердие", "Большая благодарность за спасение ежика. У вас большое сердце", "Вы лучшие. Божьей защиты вам", "Берегите себя, спасители колючки!", "Пусть добро вернется вам в 1000 раз. Спасибо вам, наши воины", "Вы не только наша защита! Лучшие! Спасибо! Вернитесь живые!" – отмечали украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский военный показал нутрию Машуню, с которой "подружился" на службе. Животное поселилось на том месте, где воины обустроили свою позицию.

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