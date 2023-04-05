''Привет, моя девочка!'': украинский военный показал нутрию, с которой ''подружился'' на службе. Видео

Украинский защитник рассказал о том, как на передовой "подружился" с нутрией – она живет на том месте, где наши военные обустроили свою позицию. Животное даже получило имя – Машуня.

Видео дня

Ролик о своей "подруге" боевой медик по имени Андрей опубликовал у себя в TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он рассказал, что 1 апреля, в международный День смеха, побратимы решили подшутить над ним и написали, что якобы съели животное, пока его не было на месте.

Андрей испугался за свою любимицу, однако, вернувшись на позицию, увидел, что Машуня на своем месте и с ней все хорошо. "Привет, моя девочка!" – поздоровался с ней воин, а потом покормил.

Это уже далеко не первое видео об этой нутрии на странице военного. Ранее он показывал, что происходит, когда Машуня не в настроении, а также рассказывал, чем кормит животное. Имя для нутрии придумала одна из подписчиц Андрея.

Эта история очень растрогала пользователей сети. Они желали защитнику и его Машуне здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бахмуте Донецкой области украинские пограничники успевают не только давать отпор врагу, но и помогать брошенным животным. В окрестностях города они нашли коня, которого владельцы оставили в загоне, и сейчас подкармливают его.

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