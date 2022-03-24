Украинские партизаны продолжают "кошмарить" оккупантов: захватили новые трофеи. Видео
Украинские партизаны продолжают "кошмарить" оккупантов. В этот раз под раздачу украинцев попали тыловые подразделения вражеской армии.
Украинцы захватили в качестве трофеев боеприпасы и оружие. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"Национальное сопротивление в действии. Украинские партизаны продолжают "кошмарить" тыловые подразделения врага. Боеприпасы и оружие пригодятся для дальнейшей борьбы с российскими оккупантами. Вместе победим!" – написали в ГШ ВСУ.
Там тоже показали видео трофеев украинских партизан.
В отбитой у оккупантовтехнике среди прочего украинцы нашли оружие, много патронов и сухпайки.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Черниговской области тероборона захватила очередной трофей "второй армии мира". Там оккупанты настолько испугались украинцев, что убегали, бросив невредимую тяжелую технику.
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