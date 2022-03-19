На Черниговщине тероборона захватила очередной трофей "второй армии мира". Видео
Бойцы территориальной обороны под Черниговом не на шутку напугали российских оккупантов. Российские офицеры приняли решение покинуть поле потенциального боя "подобру-поздорову" и бросили тяжелую военную технику прямо в поле.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале. Он опубликовал кадры, где украинские защитники изучают "чудо-юдо" российской оборонной промышленности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Русские оккупанты продолжают поставлять военную технику для черниговских охотников за рашистами", – иронично подписал свою публикацию Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта Вооруженные силы Украины уничтожили не менее 12 воздушных целей российских оккупантов. Были сбиты два самолета и три вертолета.
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