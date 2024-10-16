Украинские медийщики готовят для суеверного Путина миллион проклятий на Хеллоуин: как присоединиться

Российский диктатор является человеком суеверным. Об этом свидетельствует хотя бы то, что Путин считает себя проявлением высшей силы и тем самым укрепляет свой авторитет среди русского народа. Украинские медийщики объединились, чтобы ударить по нему оружием, которого он, наверное, боится больше всего, – колдовством.

Видео дня

Предрассудки были неотъемлемой частью русской культуры на протяжении веков. Как сообщает в своем исследовании "Левада-центр", 55% россиян верят в те или иные предрассудки. Это невежество российское политическое руководство использовало для манипуляций своим народом, что в том числе привело к российско-украинской войне, а впоследствии – к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Идея проекта "Демократія заклином" ("Spells for democracy") принадлежит шведскому креативному агентству KID и реализуется Ukrainian Witness с участием Publicis Groupe Content.

Виталий Дейнега, основатель проекта Ukrainian Witness и Фонда "Вернись живым": "Мы пытаемся использовать все доступные инструменты и ресурсы, которые могут помочь приблизить победу Украины. А юмор – крайне мощное оружие, если правильно им пользоваться".

Как принять участие?

Прийти на наш прямой эфир или воспользоваться нашим фильтром – генератором заклинаний.

Прямой эфир состоится в TikTok и Instagram Ukrainian Witness. Присылайте ваши самые смелые, самые причудливые проклятия российскому диктатору!

Когда?

30 октября:

Киевское время: 22:00 – 00:00

Парижское время: 21:00 – 23:00 CEST

Нью-Йоркское время: 15:00 – 17:00 EDT

Лос-Анджелес: 12:00 – 14:00 GMT-7

Больше о проекте по ссылке.