Украинские хакеры заставили чиновников 'ДНР' слушать гимн Украины и песню 'Батько наш Бандера'. Видео

Украинские хакеры заставили чиновников "ДНР" слушать гимн Украины и песню "Батько наш Бандера". Так называемое заседание оккупантов было сорвано.

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Соответствующее видео оказалось в распоряжении OBOZREVATEL. Так, 1 сентября на временно оккупированной части Донецкой области в режиме онлайн-трансляции началось рабочее совещание под председательством первого заместителя главы правительства ДНР Андрея Черткова.

К заседанию присоединились представители министерств и ведомств ДНР, финансовых подразделений оккупационных администраций, силовых структур, представители организаций-поставщиков топливно-энергетического комплекса т.н. "ДНР" – всего около 40 человек.

Оккупанты собирались обсуждать вопросы задолженности за потребляемые топливно-энергетические ресурсы.

Однако во время совещания, его участникам в режиме видеоконференции была организована демонстрация государственного гимна Украины, а также государственных символов Украины – флага Украины и малого герба.

Кроме того, после небольшой паузы была организована демонстрация песни "Батько наш Бандера...". В результате вмешательства хакеров совещание оккупантов было сорвано.

Напомним, неизвестные хакеры сломали 59 сайтов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" в Московской области. На интернет-страницах разместили картинки, свидетельствующие о катастрофических последствиях для страны-агрессора путинского полномасштабного вторжения в Украину.

В День Независимости украинские хакеры устроили массированную атаку в России. Кибервоины сломали камеры наблюдения во многих российских городах и запустили обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам РФ. Он объяснял россиянам, как не стать пушечным мясом, и кто их настоящий враг, скрывающийся в Кремле.

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