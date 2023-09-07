Хакеры взломали сайты путинской партии 'Единая Россия' и опубликовали правду о ситуации в РФ и войне против Украины. Фото

Неизвестные хакеры взломали 59 сайтов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия" в Московской области. На интернет-страницах разместили картинки, которые показывают катастрофические последствия для страны-агрессора путинского полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

Сначала администраторы пытались бороться с хакерской атакой, но сдались и просто отключили все ресурсы. Теперь они не работают вообще.

В разделе "Наши достижения" хакеры опубликовали картинки про бедность российского народа, про вранье власти о мобилизации, про сотни тысяч погибших на войне в Украине оккупантов и в целом о катастрофических последствиях для людей действия нынешней российской власти.

На одной из картинок написано: "Голосуй за нас. Мы знаем, как убить тебя и разворовать твою родину". На другой говорится "Ведем Россию к процветанию" и изображено людей, которые стоят около мусорных баков, а на фоне висит флаг путинской партии.

"Отдай свой голос за прекрасное будущее", сказано на картинке с изображением Путина на фоне гробов с телами российских оккупантов, которых он отправил на убой в Украину. На деревянных гробах также наклеены листовки партии "Единая Россия".

На еще одной картинке приведена цитата Путина "Рассчитывать, что однажды взобравшись в начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, считаю абсолютно неприемлемым", который находится у власти уже 23 года.

"Почти 300 тысяч погибших, сотни тысяч инвалидов, десятки тысяч пропавших без вести – голосуй за нас, убей свое будущее", написано на еще одном опубликованном изображении.

"Пенсионный возраст повышаться не будет. Конституцию менять не будем. Санкции нам на пользу. Мобилизации не будет. Россия не развалится", – написано на картинке с фотографией российского диктатора Путина, который ведет РФ к развалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в минобороны Великобритании заявили, что проведением псевдовыборов на оккупированных территориях Украины пропутинская партия "Единая Россия" стремится закрепить там влияние Кремля. "Голосование" запланировано на 8-10 сентября, параллельно с выборами на территории РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!