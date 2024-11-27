Украинка в Молдове 'купила' третьего ребенка, чтобы вывезти мужчину за границу. Фото

Пограничники задержали военнообязанного мужчину, который пытался выехать из Украины, показав свидетельства о рождении троих детей. Один из документов оказался поддельным.

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Мужчина признался, что его купила жена на территории Молдовы. "Схему" разоблачили пограничники Чопского отряда, сообщили на сайте Государственной пограничной службы.

Отмечается, что 44-летний харьковчанин следовал автобусом в Венгрию через пункт пропуска "Тиса". Он показал пограничникам две фотокопии свидетельства о рождении детей, выданных государственными органами Украины, а также фотокопию свидетельства, выданного в Молдове.

"В ходе проверки последнего у пограничного наряда возникли сомнения в законности его выдачи. Мужчина сначала настаивал на том, что он является отцом трех малолетних детей, самый маленький из которых родился в Молдове. Впрочем, во время опроса, он признался, что на самом деле воспитывает только двоих детей, а свидетельство ему за границей купила жена", – говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что отказали мужчине в пропуске через государственную границу. Кроме того, пограничники направили в адрес Национальной полиции уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники в пункте пропуска "Ягодин" задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Уклонистов обнаружили в багажнике рейсового автобуса, следовавшего в Польшу.

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