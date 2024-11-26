Мимикрировали под 'чемоданы': пограничники задержали двух уклонистов, пытавшихся попасть в Польшу в багажнике автобуса. Видео

Пограничники в пункте пропуска "Ягодин" задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Уклонистов обнаружили в багажнике рейсового автобуса, следовавшего в Польшу.

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Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По словам нарушителей, водитель автобуса пообещал незаконно перевезти их за границу.

"В пункте пропуска "Ягодин" в багажном отделении рейсового автобуса обнаружили необычный груз – вместо сумок или чемоданов там прятались двое мужчин. Говорят, соблазнились обещанием водителей незаконно перевезти их за границу", – отмечается в сообщении.

По словам ГПСУ, водителям теперь грозит уголовная ответственность, а горе-зайцам – административная.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда спасли трех украинцев, оказавшихся в ловушке посередине реки Тиса. Мужчины пытались нелегально пересечь границу с Венгрией, убегая от мобилизации.

Двое жителей Закарпатья и один волынянин обратились к дельцам, которые пообещали организовать безопасный переход через границу. После оплаты "услуг" им сообщили, что придется форсировать Тису пешком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации, к которой были привлечены чиновники, медики и эксправохранители. Шестерым ее участникам, среди которых начальница отдела ТЦК и СП, член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский, сообщено о подозрении.

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