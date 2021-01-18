Украинка напомнила о сути "русского мира" блогеру, которая подыграла России

Украинка записала видеообращение в ответ на скандальный ролик блогера di.rubens, которая на Аллее Небесной Сотни назвала Россию любимой страной.

Им поделился на своей странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан. Он отметил, что эти кадры – только часть флешмоба, основанного патриотической молодежью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А что выберете вы? Так называемый "русский мир" под смертельными бомбардировками или мирный украинский город, благодаря нашим воинам? Российского оккупанта, который пришел на наши земли, чтобы проливать кровь, или украинского защитника, который положил свою жизнь ради того, чтобы мы с вами никогда не ощутили на себе последствия войны? Родина или страна-убийца? Украина или Россия? Эта блогер определилась со своим выбором, а я – со своим. Я люблю свою страну – Украину", – говорит девушка в коротком клипе.

Такая позиция вызвала восторг у защитника Украины, и он отметил, что активные молодые граждане теперь не дадут замолчать вопиющий факт российской пропаганды просто в центре Киева.

"Блогер di.rubens, которая призналась в любви России на Майдане Независимости, решила отмолчаться. Но отмолчаться ей уже не дает активная часть украинской молодежи и молодежное патриотическое движение "Основа Будущего", запустив новый флешмоб! Горжусь нашей украинской молодежью!" – написал офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появился ролик, на котором блогер di.rubens на месте расстрела Небесной Сотни громко смеется и утверждает, что среди всех стран выбрала бы Россию. После волны возмущения она удалила скандальный ролик, однако никак не прокомментировала ситуацию.