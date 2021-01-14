Блогерка з Києва назвала Росію улюбленою країною на алеї Небесної Сотні. Відео
Блогерка з Києва di.rubens зняла ролик на алеї Небесної Сотні, у якому продемонструвала свою симпатію до Росії.
Ним поділився на особистій сторінці у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц). На кадрах дівчині пропонували обрати одну з двох країн, і та зі сміхом постійно обирала Російську Федерацію, віддаючи їй перевагу навіть перед власною Батьківщиною (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Місце, де відбувалися події зі сльозами на очах, столиця України, яка вже сім років у боротьбі з російським агресором. Особисто як громадянин України та військовий хочу дізнатися ім'я цієї дівчини і поставити їй повторно ці питання (щодо України та її сміху), а також допомогти з придбанням білета до місця її вибору", – обурився військовий.
За його словами, скандальний ролик набрав 2,5 млн переглядів. Втім, після хвилі невдоволення, яка здійнялася в мережі через цю публікацію, блогерка видалила її у ТікТок, а також ліквідувала свою сторінку у Facebook.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
наприкінці жовтня поліція затримала у Києві студента 3-го курсу Іларіона Борисенка – він помочився на портрети Героїв Небесної Сотні.
Згодом стало відомо, що студент переїхав до столиці з окупованого Донецька і нібито "отримав замовлення" осквернити пам'ять загиблих.
Зрештою хлопця відрахували з Державного університету телекомунікацій.