Украине для любых возможных переговоров необходимы гарантии безопасности, – Климкин на KJF-2024

Для возможности проведения переговоров с Россией, Украина должна понимать четкие гарантии безопасности, которые она может получить. Согласно этим гарантиям, Украина должна заручиться поддержкой НАТО.

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Такое мнение высказал во время выступления на пятом Киевском еврейском форуме (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

После выборов в США, по мнению Климкина, Украина находится в состоянии неопределенности, войны на истощение и требует изменения военной и политической стратегии.

"Мы не можем существовать без гарантий безопасности. А зона демилитаризации (о которой сейчас говорят как о части плана Трампа – ред.) – это не гарантия безопасности. Речь идет о том, как предотвратить мгновенную атаку и контролировать ситуацию", – акцентировал он.

Как бывший глава МИД Климкин напомнил об опыте договоренностей с Россией в рамках Нормандского формата и о том, что Россия не придерживалась этих договоренностей.

"Я договорился о возможном прекращении огня с россиянами в Нормандском формате. И россияне нарушили все соглашения. Поэтому основной момент любой дискуссии заключается в том, какие гарантии безопасности получит Украина", - сказал экс-министр.

Климкин считает, что решить вопрос войны в долгосрочной перспективе невозможно без флага НАТО над Украиной, потому что только это способно остановить Путина.

"Я могу представить это как определенный переходный набор гарантий. Это могут быть войска НАТО, европейские войска в Украине, расположенные вдоль линии столкновения, которые также поддерживаются двусторонними гарантиями безопасности, гарантиями безопасности США", - добавил он.

Нынешний Kyiv Jewish Forum, организаторами которого являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post, посвящен вопросам противостояния, которое образуют Россия, Иран и Северная Корея, и устранению угрозы роста антисемитизма во всем мире. США в решении этих вопросов играют решающую роль.

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Напомним, президент ЕКУ, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил: украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю.