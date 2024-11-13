Украина и Израиль надеются на решительность Трампа: Ложкин открыл пятый Киевский еврейский форум

Открывая Пятый Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum), Президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президент США и заявил, что результаты этих выборов были ожидаемы в Украине и Израиле.

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"Именно США сейчас во многом определяют исход войн, которые ведут наши народы за свою независимость и право жить в мире. Я приветствую выбор американского народа и хочу поздравить Дональда Трампа с победой. Украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение администрации, которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю", - сказал Ложкин.

Он напомнил, что во время предыдущего президентского срока Трампа Украина начала активнее получать военную поддержку, которая впоследствии помогла противостоять российской агрессии. Что касается Израиля, то президент Трамп сделал больше, чем кто-либо другой за последние годы, в частности, способствовал подписанию Авраамовых соглашений, которые принесли мир на Ближний Восток, максимально приблизив его к постоянному примирению Израиля и арабского мира (Соглашения Авраама - серия договоров о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами, подписанных в 2020-2021 годах – ред.).

Однако, отметил Ложкин, атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года перечеркнула все это, но теперь надежда на мир возродилась.

Как известно, народ США также отдал свои голоса за представителей в Конгрессе, и Республиканская партия получила большинства в Сенате и сохранила большинство в Палате представителей.

"Я искренне верю, что двухпартийное и двухпалатное единство в поддержке Украины и Израиля в их борьбе за независимость и мир сохранится", - сказал Ложкин.

Киевский еврейский форум (Kyiv Jewish Forum) проходит уже пятый год подряд. В этом году он организован в онлайн-формате, а центральной площадкой стал Вашингтон. Организаторами Kyiv Jewish Forum являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Как пояснил Борис Ложкин, в этом году спикеры и гости форума попытаются найти ответы на вопрос, как противостоять современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея.