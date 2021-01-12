Украина выиграла у России Twitter-баттл из-за дня рождения Королева

По поводу 114-й годовщины со дня рождения выдающегося украинского конструктора Сергея Королева в Twitter разгорелся своеобразный баттл между аккаунтами Украины и России.

На странице России в Twitter появилась запись, где Королева назвали легендарным советским ракетостроителем, конструктором и ученым.

Авторы твита отметили, что он стал отцом полетов в космос, благодаря которому Юрий Гагарин смог отправиться к звездам, а СССР – построить свои ракеты.

Через некоторое время Украина ответила на своей странице в Twitter.

"Гений ракетно-космических технологий Сергей Королев, называвший себя украинцем, был рожден в Житомире; вырос в Нижине и Киеве; учился в Одессе и Киеве.

Работал, а потом был арестован, подвергнут пыткам и заключен в тюрьму на 6 лет в Москве, Колыме и Казани", – сказано в записи.

Напомним, российский "Роскосмос" в своем Twitter также напомнил о дне рождения украинского ученого. Под твитом американский предприниматель Илон Маск написал по-русски: "Он был великолепен".

Пользователи напомнили американскому предпринимателю и "Роскосмосу", что Королев был украинцем и попросили писать комментарии на украинском языке.

Напомним, В 1938 году Королева арестовали как участника "контрреволюционной троцкистской организации в НИИ". На допросах ему сломали челюсть. Ученого приговорили к 10 годам тюрьмы и сослали на Колыму. Спустя два года дело пересмотрели: срок сократили до 8 лет, заменив лагерь на ОКБ ЦКБ-29, где в полутюремных условиях Королев создавал проект ракеты дальнего действия. В 1942-м его перевели в "шарашку" в Казани для работы над ракетными двигателями.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пригласил в житомирский украинский Музей космонавтики имени Сергея Королева основателя компании Space X Илона Маска.