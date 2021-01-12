Україна виграла у Росії Twitter-батл через день народження Корольова

Із приводу 114-ї річниці від дня народження видатного українського конструктора Сергія Корольова у Twitter розгорівся своєрідний батл між акаунтами України і Росії.

На сторінці Росії у Twitter з'явився запис, де Корольова назвали легендарним радянським ракетобудівником, конструктором і вченим.

Автори твіта зазначили, що він став батьком польотів у космос, завдяки якому Юрій Гагарін зміг вирушити до зірок, а СРСР – побудувати свої ракети.

Через деякий час Україна відповіла на своїй сторінці у Twitter.

"Геній ракетно-космічних технологій Сергій Корольов, який називав себе українцем, був народжений у Житомирі; виріс у Ніжині і Києві; навчався в Одесі й Києві.

Працював, а потім був заарештований, зазнав тортур і відсидів у в'язниці 6 років у Москві, Колимі та Казані", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, російський "Роскосмос" у своєму Twitter також нагадав про день народження українського вченого. Під твітом американський підприємець Ілон Маск написав російською: "Він був чудовий".

Користувачі нагадали американському підприємцю і "Роскосмосу", що Корольов був українцем, і попросили писати коментарі українською мовою.

Нагадаємо, у 1938 році Корольова заарештували як учасника "контрреволюційної троцькістської організації в НДІ". На допитах йому зламали щелепу. Вченого засудили до 10 років в'язниці і заслали на Колиму. Через два роки справу переглянули: термін скоротили до 8 років, замінивши табір на ОКБ ЦКБ-29, де в напівтюремних умовах Корольов створював проєкт ракети дальньої дії. У 1942-му його перевели в "шарашку" в Казані для роботи над ракетними двигунами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив до житомирського українського Музею космонавтики імені Сергія Корольова засновника компанії Space X Ілона Маска.