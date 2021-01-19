Украина празднует Крещение в условиях локдауна: фото и видео из регионов

В Украине 19 января христиане отмечают третий большой праздник рождественского цикла – Крещение Господне (Крещение). В этом году он пройдет при сильных морозах, а массовых купаний, как это было в прошлый раз, не предусматривает локдаун.

Однако традиционно в этот день освящается вся вода, и украинцы в разных регионах все же собираются идти к рекам и озерам, чтобы окунуться в прорубь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

OBOZREVATEL следит онлайн с празднованием Крещения в Украине в условиях локдауна.

07:00 – В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на праздник Крещения 19 января в Украине оборудовано более 600 постов со средствами спасения людей. Кроме этого, на водоемах по всей стране будут дежурить почти 2000 спасателей и 375 единиц техники ГСЧС.

07:05 – Накануне в Православной церкви Украины объяснили нюансы относительно утверждения о том, являются ли массовые крещенские купания украинской традицией. А также, смывает ли "все грехи" погружение в прорубь.

Крещение – это один из важнейших праздников для православных, посвященный описанному в Евангелии крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. О традициях и обычаях праздника, его истории, приметах и запретах читайте в материале OBOZREVATEL.

Купаются на Крещение по традиции после вечерней службы 18 января и в ночь с 18 на 19 января. Доступ к купелям открыт, как правило, 19 января в течение всего дня. Однако в Украине большинство людей начинает купаться утром.

Также на Крещение верующие обращаются к Богу с помощью особых молитв, которые могут содержать различные просьбы. OBOZREVATEL рассказывал, как молиться в этот праздник.

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