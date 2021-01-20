Как украинки ныряли в проруби на Крещение: появились фото красивых девушек

На праздник Крещения Господня, 19 января, украинки в соцсетях похвастались своими фото во время купаний, несмотря на сильный мороз.

Снимки красивых девушек из Instagram и TikTok опубликовало издание "Апостроф" (чтобы посмотреть их, досколльте страницу до конца).

В этом году из-за карантинных ограничений массовых купаний не было. Несмотря на это и сильный мороз, украинцы в разных городах все же смогли окунуться в прорубь. Некоторые мероприятия проходили под наблюдением полиции и спасателей.

Так, на Оболони в Киеве место для купания обустроили напротив Свято-Покровского собора. Также развернули пункт обогрева.

О том, как проходили крещенские купания в Украине, OBOZREVATEL следил во время онлайн-трансляции. Подробнее прочитать об этом, а также посмотреть фото и видео можно здесь.