Молитва на Водохреще: як і що можна просити в Бога

Хрещення Господнє є одним із найбільших свят у православ'ї. Центральний його символ – вода – як вважається, набуває чудодійних властивостей у цей час.

На Водохреще віряни звертаються до Бога за допомогою особливих молитов, які можуть містити різні прохання. Як молитися у свято, розповідає OBOZREVATEL.

Цю молитву читають перед традиційним купанням у Йордані – освяченій ополонці, прорубаній до свята Хрещення.

Цю сильну молитву читають Ісусу Христу.

Молитву про здоров'я прийнято читати напередодні Водохреща, 18 січня.

Цю молитву читають перед прийняттям просфори та водохресної води, яка здатна зцілювати від душевних і тілесних недуг.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як відзначається Хрещення Господнє та що не можна робити у свято. Також було опубліковано привітання з Водохрещем: смс, вірші, прозу, картинки, листівки та відео.