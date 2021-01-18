В киевском метро рассказали, как будут работать на Крещение

В Киеве 19 января для пассажиров, которые будут участвовать в мероприятиях, связанных с праздником Крещение, откроют второй выход станции "Гидропарк".

Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе киевского метрополитена, такое решение было принято из-за традиционного роста количества пассажиров в метро в этот день.

Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как менялась озвучка объявлений в киевском метрополитене.