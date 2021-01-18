В киевском метро рассказали, как будут работать на Крещение
В Киеве 19 января для пассажиров, которые будут участвовать в мероприятиях, связанных с праздником Крещение, откроют второй выход станции "Гидропарк".
Как рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе киевского метрополитена, такое решение было принято из-за традиционного роста количества пассажиров в метро в этот день.
Вестибюль №2 (восточный) будет работать с 10:00 до 17:00, а вестибюль №1 в обычном режиме.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как менялась озвучка объявлений в киевском метрополитене.
На протяжении почти 30 лет все объявления в киевском метрополитене озвучивал известный диктор Николай Петренко.
Когда в 2018 году возникла необходимость обновить объявления, представители организации "Агенти змін", используя старые записи, попробовали воссоздать голос Петренко с помощью нейросети.
Результат получился несколько спорным из-за определенных проблем, а метрополитен Киева не поддержал идею, пригласив для этого другого человека.