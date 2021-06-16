Шмыгаль анонсировал продление карантина в Украине: названы сроки

В Украине действие адаптивного карантина из-за пандемии коронавируса намерены продлить до 31 августа. Но учитывая, что сейчас все регионы страны находятся в "зеленой" зоне эпидемической опасности, украинцам обещают ослабление определенных ограничений.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров в среду, 16 июня. Оно транслировалось онлайн на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий... Правительство официально продолжит карантин до 31 августа, но мы ослабим определенные меры", – анонсировал глава правительства.

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В частности, по его словам, пока в Украине действует "зеленый" уровень опасности по COVID-19, контроль самоизоляции через приложение "Вдома", фактически, не будет осуществляться, что позволит обновить само приложение.

Напомним: с 9 июня все области перешли в "зеленую" зону карантина. Согласно информации на сайте Министерства здравоохранения, она вводится тогда, когда нет всплеска заболевания, а загруженность коек в больнице на уровне 5%.

В "зеленой" зоне разрешено:

пребывание в общественных зданиях и транспорте в масках или респираторах;

массовые мероприятия с участием более 50 человек;

деятельность кинотеатров и учреждений с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения;

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и на вынос.

Также сейчас в стране разрешена деятельность хостелов и посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

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