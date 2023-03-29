Ему было всего 33: в боях за Украину погиб молодой защитник с Волыни. Фото

Украинский военнослужащий из Волынской области Виталий Бокий, 1990 года рождения, погиб во время выполнения боевой задачи. Воин получил тяжелые травмы в районе населенного пункта Павловка Донецкой области.

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Жизнь бойца оборвалась 19 марта. Об этом говорится на странице Цуманской объединенной территориальной громады в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Защитник страны был родом из села Гремячее Цуманской громады. В районе Павловки Виталий Бокий получил минно-взрывную травму, несовместимую с жизнью.

"Снова печальная весть пришла в нашу Цуманскую громаду – 19 марта во время выполнения боевого задания по защите Родины, в результате минно-взрывной травмы, несовместимой с жизнью, в районе населенного пункта Павловка Донецкой области погиб мужественный защитник, житель с. Гремячее Бокий Виталий Анатолиевич, 1990 года рождения. Вечная память Герою", – говорится в сообщении.

Напомним, 28 марта в городе Луцк попрощались с украинским воином Богданом Бусько. Защитник страны погиб в боях с российскими оккупационными войсками под Угледаром Донецкой области. У 38-летнего Героя остались мать, две сестры и брат.

Ранее на Волыни простились с погибшим Героем Василием Збудовским. Воин погиб 22 марта в боях с российскими оккупантами в Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Гощанщине Ривненской области попрощались с украинским военным Василием Жданюком. Защитник погиб в боях с российскими оккупантами в Сумской области.

На Закарпатье в селе Сасово похоронили украинского защитника Владислава Киша, который служил в Государственной пограничной службе. Он погиб на фронте в Луганской области 20 марта 2023 года.

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