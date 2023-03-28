Домой отца не дождались сын и дочь: в боях за Украину погиб защитник из Волыни. Фото

На войне с российскими оккупантами, защищая Украину и ее независимость, погиб военный из Волыни Василий Клепанчук. Его жизнь оборвалась во время жестоких вражеских обстрелов.

Видео дня

Домой отца не дождались сын и дочь. Об этом сообщил глава Маневицкой общины Александр Гаврилюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Василий Леонидович Клепанчук был из села Цмины, что в Камень-Каширском районе Волынской области.

С первого дня полномасштабного вторжения российских войск в Украину мужчина встал на защиту государства.

"Воевал, по словам командиров, отчаянно, был образцом для побратимов", – написал чиновник.

Василий Клепачук получал ранение, однако снова становился в бой. Погиб воин во время минометного и танкового огня врага.

У защитника остались мама, жена, сын и дочь.

"Искренние соболезнования маме Александре Матвеевне, жене Ольге Николаевне, сыну Назару, дочери Виктории. Всей громадой в молитве чествуем бойца, защитника. Герою слава! Слава Украине!" – добавил глава общины.

Отметим, что 26 марта на Волыни провели в последний путь украинского героя Василия Збудовского. Жизнь 44-летнего воина оборвалась 22 марта в результате вражеских обстрелов Купянского района Харьковской области, он тогда выполнял боевое задание возле населенного пункта Ольшана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Гощанщине на Ривненщине простились с воином ВСУ Василием Жданюком. Защитник погиб в боях с оккупантами на Сумщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!