Украина потеряла еще одного патриота: от пули вражеского снайпера погиб воин из Полтавщины. Фото

От пули вражеского снайпера в Луганской области погиб воин из Полтавщины Иван Андриец. Герой защищал Украину в рядах отдельной сводной штурмовой роты ПРТЦК и СП "ОДИН".

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Об этом сообщили пресс-служба роты и местное издание KOLO.NEWS. Андриец погиб 14 мая во время выполнения боевого задания в районе леса "Серебрянское лесничество" населенного пункта Диброва.

Побратим павшего Героя Вадим Ямщиков отметил, что Иван Андриец был примером украинского мужчины, который взял в руки оружие, чтобы защищать свою семью и землю. По его словам, собратья никогда не забудут Ивана и его подвиг, когда он под Бахмутом вытащил раненого украинского защитника с позывным "Кэп".

"Война забрала у семьи настоящего Героя. Вечная память и соболезнования семье", – добавил он.

Андриец был родом из села Ковалевка Полтавской общины. До широкомасштабной войны защитник Украины работал в Управлении Северо-восточного офиса Государственной аудиторской службы.

Его коллеги отметили, что Украина потеряла еще одного патриота.

"Горько, что сегодня лучшие из лучших наших защитников ценой собственной жизни борются за нас и для будущих поколений украинского народа мирное небо над головой", – добавили там, выразив соболезнование семье павшего Героя.

Напомним, военный из Львовской области Никита Кузнецов погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. Трагедия произошла 12 мая в результате артиллерийско-минометного обстрела позиций украинских военных в Харьковской области.

В Донецкой области во время штурмовых действий погиб 27-летний защитник из Полтавщины. Владислав Ткаченко из города Горишние Плавные пошел защищать Украину добровольцем.

А в бою в Майорске погиб защитник со Львовской области Иван Меола. Воину навсегда осталось 26 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая в результате вражеского минометного обстрела возле села Ивановское Бахмутского района погиб снайпер ВСУ Василий Величко из Закарпатья.

Также стало известно о смерти в бою у Ивановского 37-летнего разведчика Вадима Соколова из Харьковской области. Старший солдат ВСУ был на войне с сентября прошлого года, без отца осталось двое его несовершеннолетних сыновей.

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