Без отца осталось два сына: в боях под Бахмутом погиб разведчик из Харьковщины. Фото

В бою за Украину, ее свободу и независимость под Бахмутом смертью храбрых погиб 37-летний разведчик, старший солдат ВСУ Вадим Соколов. Воин из Харьковщины воевал против оккупантов с сентября прошлого года.

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Дома своего защитника не дождались его двое несовершеннолетних сыновей, жена и мама. Трагическое известие 15 мая сообщила Люботинская городская громада в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Украина в огне уже 445 дней. Это тяжелая и болезненная реальность, к которой трудно привыкнуть. Но украинцы всему миру показали свой характер и готовность отстаивать свободу, достоинство и бороться за будущее для себя и своих детей. Даже ценой самого дорогого – своей жизни. В борьбе с агрессором гибнет цвет нации, лучшие защитники Украины", – отметили там.

Вадим Владимирович Соколов родился 03.03.1984 года в селе Родное Барвенковского района Харьковщины. Долгое время с семьей проживал в городе Люботин. Там его знают как квалифицированного строителя.

На военную службу мужчину призвали 24 сентября 2022-го. Он воевал против оккупантов на Донетчине. Свой последний бой воин принял вблизи села Ивановское Бахмутского района.

Без заботливого отца остались двое несовершеннолетних сыновей, без любимого мужа – жена, а мама – без любящего сына. Но воспоминание о защитнике навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых побратимов и всех, кто знал, любил и чтил Вадима.

"Грустим вместе с вами, низко преклоняем головы в глубокой скорби. Сил вам выдержать это страшное горе. Герои не умирают! Мы преклоняем головы перед величием подвига Героя! Мы не забудем и не простим!" – отметили в Люботинской громаде.

Похороны защитника со всеми военными почестями запланировали на вторник, 16 мая, с 11:00. Свой вечный покой солдат Вадим Соколов найдет на Аллее Славы центрального кладбища Люботина.

Как сообщал OBOZREVATEL, возле села Ивановское под Бахмутом погиб 35-летний снайпер ВСУ Василий Величко родом из Закарпатья. Жизнь защитника оборвалась в результате вражеского минометного обстрела позиций наших военных.

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