"Трудно найти слова для утешения": под Бахмутом погиб снайпер с Закарпатья Василий Величко. Фото
Украинский защитник, снайпер Василий Величко погиб в бою вблизи села Ивановское под Бахмутом на Донетчине. Воин был родом с Закарпатья.
О гибели Героя сообщили в Горинчевской территориальной громаде. Трагедия произошла 14 мая вследствие минометного обстрела позиций, на которых находились наши военные.
Василий Величко родился в 1988 году, жил в селе Березово в Горинчовской сельской громаде Хустского района Закарпатской области.
Был снайпером (2 категории) отделения снайперов роты огневой поддержки воинской части А7124 (Хуст), по званию – старший солдат.
"Трудно найти слова для утешения, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека… Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам павшего воина!" – говорится в сообщении громады.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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