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"Трудно найти слова для утешения": под Бахмутом погиб снайпер с Закарпатья Василий Величко. Фото

Анна Паскевич
Общество
1 минута
7,4 т.
'Трудно найти слова для утешения': под Бахмутом погиб снайпер с Закарпатья Василий Величко. Фото

Украинский защитник, снайпер Василий Величко погиб в бою вблизи села Ивановское под Бахмутом на Донетчине. Воин был родом с Закарпатья.

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О гибели Героя сообщили в Горинчевской территориальной громаде. Трагедия произошла 14 мая вследствие минометного обстрела позиций, на которых находились наши военные.

Василий Величко родился в 1988 году, жил в селе Березово в Горинчовской сельской громаде Хустского района Закарпатской области.

"Трудно найти слова для утешения": под Бахмутом погиб снайпер с Закарпатья Василий Величко. Фото

Был снайпером (2 категории) отделения снайперов роты огневой поддержки воинской части А7124 (Хуст), по званию – старший солдат.

"Трудно найти слова для утешения, которые могли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека… Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам павшего воина!" – говорится в сообщении громады.

"Трудно найти слова для утешения": под Бахмутом погиб снайпер с Закарпатья Василий Величко. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Донетчине в ходе штурмовых действий погиб 27-летний защитник с Полтавщины. Владислав Ткаченко из города Горишние Плавни ушел защищать Украину добровольцем.

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