Отца домой не дождался сын: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

Военный со Львовщины Никита Кузнецов погиб на фронте, защищая Украину от оккупантов. Трагедия произошла 12 мая вследствие артиллерийско-минометного обстрела позиций украинских военных на Харькощине.

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Никита получил травмы, несовместимые с жизнью. Дома его не дождалась большая семья – мама, две сестры, сын и племянник, сообщили в Яворовском городском совете.

Никита Васильевич Кузнецов родился в Казахстане, где провел часть детства, но большинство жизни прожил в Украине, в поселке Немиров Яворовского района Львовской области.

После школы он поступил в высшее училище железнодорожного транспорта во Львове, где получил специальность помощника машиниста и слесаря.

"Смелый, преданный Родине, дружелюбный и любящий семьянин. Когда российская армия снова пересекла границы украинской земли, Никита, не имея военного опыта, уверенно надел военный пиксель", – рассказали в мэрии.

В марте 2022 года он вступил в ряды теробороны, защищал страну от захватчиков на востоке. Был стрелком.

О дате и времени прощания с Героем в горсовете пообещали сообщить дополнительно.

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