Украинцы на коленях попрощались с погибшим под Шумами воинами. Фото

Во вторник, 30 марта, в Украине провели в последний путь троих защитников, погибших под Шумами на Донетчине – Максима Абрамовича, Сергея Барнича и Сергея Гайченко.

Как пишет "Суспільне", с 27-летним Абрамовичем попрощались в городе Дубровица Ривненской области. Траурная церемония началась у его дома. Затем по Герою отслужили панихиду в Свято-Николаевской церкви. После этого процессия отправилась на кладбище.

Почтить память молодого воина пришли сотни горожан, побратимов, родственников, друзей и близких. Абрамовича хоронили со всеми воинскими почестями.

А в городе Калуш Ивано-Франковской области похоронили 47-летнего Сергея Барнича. Местное издание "Вікна" сообщило, что поминальная процессия отправилась от дворца культуры "Минерал", где калушане имели возможность попрощаться с Героем.

Провести защитника пришли сотни горожан, военных, оркестр, городские власти и представители всех храмов города.

Перед последним прощанием гроб с телом погибшего военного поднесли к памятнику генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича, где расположен Калушский союз ветеранов АТО Калущины. Там состоялось поминальное вече.

Между тем на Днепропетровщине последний долг отдали 27-летнему Сергею Гайченко. По информации "Цензор.НЕТ", прощальная церемония началась в полдень на территории общеобразовательной школы села Михайловка Синельниковского района.

Все трое погибших воинов, которых похоронили 30 марта, были бойцами 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Как сообщал OBOZREVATEL :

29 февраля в Каменец-Подольском Хмельницкой области похоронили подполковника Сергея Коваля, который также погиб под Шумами.

Напомним, 26 марта российские террористы устроили массированный обстрел под Шумами, в результате чего погибли четверо воинов ВСУ и еще двое получили ранения.