Курпита: через 2-3 недели Украину захлестнет новая волна COVID-19. Кратко о том, с чего началось и как переживем

Галина Остаповец
Галина Остаповец
Общество
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Вторая волна эпидемии коронавируса

Благодаря вакцинации от коронавируса во всем мире обстановка с эпидемией начала стабилизироваться, а вот в Украине наоборот – количество заболевших растет. Особенно ситуация усугубилась в четырех регионах – на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Виннитчине и в Киеве.

О том, как быстро новая волна COVID-19 распространится по другим областям Украины, имеет ли уже наше население коллективный иммунитет и у кого есть шанс не заболеть коронавирусом, OBOZREVATEL поинтересовался у врача-инфекциониста, преподавателя школы здравоохранения НаУКМА Владимира Курпиты.

Кратко передаем суть разговора.

Почему запад Украины "горит" от коронавируса

Пока что статистика заболеваемости коронавирусом растет не по всей Украине, а только в отдельных регионах. Хуже всего ситуация на Ивано-Франковщине, где в среду, 17 февраля, подтвердили около 800 новых случаев. Примерно столько же там фиксировали в среднем за сутки в ноябре.

Почему так выросла заболеваемость в Ивано-Франковской области? Это результат непродуманной политики по открытию Буковеля (горнолыжный курорт. – Ред.), куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там отдыхали поляки и британцы, поэтому не исключено, что могли завезти новые штаммы вируса, в том числе и британский.

В Украине растет количество больных коронавирусом

Кроме этого, на рост статистики повлияло возвращение детей в школы и смягчение самого карантина после 25 января. Люди больше контактируют друг с другом, что создает для вируса возможность передаваться.

Расползется ли новая волна COVID-19 по Украине

Поскольку в Буковель приезжали люди из разных областей, можно ожидать распространения инфекции. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и медиков, которые так и не дождались обещанных реформ от Минздрава. Это будет их сильно демотивировать.

Поэтому если вы или кто-то из ваших знакомых был в Буковеле, старайтесь не контактировать с другими. При появлении первых симптомов, обязательно сообщайте врачу о посещении курорта.

На фоне вспышки сложно будет проводить кампанию по вакцинации. Этот фактор тоже стоит учитывать, а у Минздрава должны быть рекомендации, что делать с вакцинацией в конкретно этих регионах.

Когда придется принять новый бой

В Украине начинается вторая волна, в течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ Украины и в очередной раз в Одессе и Харькове у нас будет тот же самый триндец, который был в ноябре. Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем.

Это не украинцы расслабились, а власть. Население реагирует на действия власти.

В общем-то во всем мире ситуация с эпидемией стабилизируется благодаря вакцинации. Международное давление ослабло и на этом фоне наша власть решила, что пронесет. В очередной раз у нас нет ответственных за бездеятельность.

Горнолыжный курорт "Буковель" не прекращал работу даже в период усиления карантина
А как же коллективный иммунитет?

У нас нет точных данных, сколько именно украинцев уже переболело. Пускай и 5 или 10 млн населения – это даже не половина страны. А значит, 27 млн не болело. Все интересуются – сформировался ли иммунитет? Да, у переболевших людей сформировался. А у остальных – нет.

Даже если переболеет половина населения – это не означает, что вирус закончился. Он будет находиться в обществе, пока все с ним не проконтактируют или в виде болезни, или в виде вакцинации.

У кого есть шанс не заболеть?

Если кто-то думает, что он избежит коронавируса – это неправильно. Неважно, сколько людей переболело. Для рядового гражданина остается высокий риск получения инфекции, поскольку вирус все еще циркулирует. Даже когда было снижение до 2 тысяч человек, это означает, что люди болели, и 70-80 из них умирало.

Коронавирус – все еще страшно, несмотря на то, сколько вам лет и какое у вас состояние здоровья. У старших людей, у которых есть болезни, шансов умереть больше. Но смертность есть и среди детей, и в возрасте 18-25 лет. В каждой возрастной группе кто-то умирает.

До сих пор неизвестно, сколько именно украинцев переболело коронавирусом в целом
Нужно ли вакцинироваться переболевшим?

Количество антител со временем уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой. Есть еще клеточный иммунитет. Для чего нужна вакцинация тем, кто переболел и имел антитела? Она поможет восстановить иммунную систему. Исследования показывают, что после введение даже одной дозы вакцины тем, кто переболел, антитела у них возрастают в 10 раз.

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