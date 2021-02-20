Курпита: через 2-3 недели Украину захлестнет новая волна COVID-19. Кратко о том, с чего началось и как переживем

Благодаря вакцинации от коронавируса во всем мире обстановка с эпидемией начала стабилизироваться, а вот в Украине наоборот – количество заболевших растет. Особенно ситуация усугубилась в четырех регионах – на Закарпатье, Ивано-Франковщине, Виннитчине и в Киеве.

О том, как быстро новая волна COVID-19 распространится по другим областям Украины, имеет ли уже наше население коллективный иммунитет и у кого есть шанс не заболеть коронавирусом, OBOZREVATEL поинтересовался у врача-инфекциониста, преподавателя школы здравоохранения НаУКМА Владимира Курпиты.

Кратко передаем суть разговора.

Пока что статистика заболеваемости коронавирусом растет не по всей Украине, а только в отдельных регионах. Хуже всего ситуация на Ивано-Франковщине, где в среду, 17 февраля, подтвердили около 800 новых случаев. Примерно столько же там фиксировали в среднем за сутки в ноябре.

Почему так выросла заболеваемость в Ивано-Франковской области? Это результат непродуманной политики по открытию Буковеля (горнолыжный курорт. – Ред.), куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там отдыхали поляки и британцы, поэтому не исключено, что могли завезти новые штаммы вируса, в том числе и британский.

Кроме этого, на рост статистики повлияло возвращение детей в школы и смягчение самого карантина после 25 января. Люди больше контактируют друг с другом, что создает для вируса возможность передаваться.

Поскольку в Буковель приезжали люди из разных областей, можно ожидать распространения инфекции. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и медиков, которые так и не дождались обещанных реформ от Минздрава. Это будет их сильно демотивировать.

Поэтому если вы или кто-то из ваших знакомых был в Буковеле, старайтесь не контактировать с другими. При появлении первых симптомов, обязательно сообщайте врачу о посещении курорта.

На фоне вспышки сложно будет проводить кампанию по вакцинации. Этот фактор тоже стоит учитывать, а у Минздрава должны быть рекомендации, что делать с вакцинацией в конкретно этих регионах.

В Украине начинается вторая волна, в течение следующих двух-трех недель она может дойти до восточных границ Украины и в очередной раз в Одессе и Харькове у нас будет тот же самый триндец, который был в ноябре. Возникает вопрос: больницы готовы, кислород есть, тестирование повысится, лекарства есть? Мы ничего не знаем.

В общем-то во всем мире ситуация с эпидемией стабилизируется благодаря вакцинации. Международное давление ослабло и на этом фоне наша власть решила, что пронесет. В очередной раз у нас нет ответственных за бездеятельность.

У нас нет точных данных, сколько именно украинцев уже переболело. Пускай и 5 или 10 млн населения – это даже не половина страны. А значит, 27 млн не болело. Все интересуются – сформировался ли иммунитет? Да, у переболевших людей сформировался. А у остальных – нет.

Даже если переболеет половина населения – это не означает, что вирус закончился. Он будет находиться в обществе, пока все с ним не проконтактируют или в виде болезни, или в виде вакцинации.

Если кто-то думает, что он избежит коронавируса – это неправильно. Неважно, сколько людей переболело. Для рядового гражданина остается высокий риск получения инфекции, поскольку вирус все еще циркулирует. Даже когда было снижение до 2 тысяч человек, это означает, что люди болели, и 70-80 из них умирало.

Коронавирус – все еще страшно, несмотря на то, сколько вам лет и какое у вас состояние здоровья. У старших людей, у которых есть болезни, шансов умереть больше. Но смертность есть и среди детей, и в возрасте 18-25 лет. В каждой возрастной группе кто-то умирает.

Количество антител со временем уменьшается, поскольку сам иммунитет от любой болезни не обеспечивается исключительно гуморальной защитой. Есть еще клеточный иммунитет. Для чего нужна вакцинация тем, кто переболел и имел антитела? Она поможет восстановить иммунную систему. Исследования показывают, что после введение даже одной дозы вакцины тем, кто переболел, антитела у них возрастают в 10 раз.