'Украина получила 'томос' в 1990 году': в УПЦ МП оправдали свою 'независимость' от РПЦ

Митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Олег Ужин) заявил, что у Украинской православной церкви нет никаких связей с Московским патриархатом. По его словам, она еще в 1990-м получила свой "томос".

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Так представитель УПЦ попытался оправдать ее "независимый" статус от Российской православной церкви, убеждая, что она "не имеет связей с оккупантами". Объяснение он давал в интервью "Телеграфу".

"Эти связи де-факто исчезли гораздо раньше. Уставные документы УПЦ выписаны так, чтобы был четко определен самостоятельный статус УПЦ, который не предусматривает никакого подчинения Московскому патриархату", – высказался священнослужитель.

Он утверждает, что УПЦ "томос" достался еще десятки лет назад (Украина получила томос в январе 2019 года. – Ред.). В подтверждение митрополит назвал Грамоту патриарха Московского и всея Руси Алексия II митрополиту Киевскому и всея Украины Филарету от 27.10.1990 года.

Климент заявил, что УПЦ создавалась не с "нуля", а из экзархата, который был в Украине до тех пор. Также заверил, что тогда было "четко прописано", что эта церковь "полностью самостоятельная и независимая" в своем управлении.

"Мне кажется, что эта формулировка исчерпывающе отвечает на все вопросы относительно того, есть ли зависимость. Написано, что она независима!" – выразил убеждение митрополит.

В то же время он не смог четко объяснить, почему тогда "независимая" от Московского патриархата УПЦ в мае прошлого года принялась менять свой устав. Священнослужитель говорит, что его меняли несколько раз за указанные три десятилетия "томоса", а в 2022-м Собор УПЦ просто "максимально точно сформулировал" статус этой церкви "в соответствии с тем исходным документом, которым она создавалась из экзархата".

На уточняющие вопросы, разоблачающие противоречия по этому вопросу, в частности упомянутой Грамоты, Климент ответил, что УПЦ как "самостоятельная и независимая" вправе сама редактировать в дальнейшем уставные документы.

Разговоры о "какой-то зависимости" УПЦ от МП священнослужитель назвал очень примитивными. По его убеждению, ни один из тех, кто в этой зависимости упрекал церковь, "не мог привести хоть какого-то законного, канонического примера в свою пользу".

"В чем заключается наша зависимость? Покажите ее? Где ее можно отследить в реальной церковной жизни? Никто не может ответить даже, как УПЦ была зависима от МП, например, 10 лет назад? Упрекают, что наш предстоятель был членом Синода РПЦ. "Был ", и сейчас не является… А из РПЦ ни один представитель Синода, ни патриарх, ни архиерей, никогда не имели канонических возможностей для влияния на бытие УПЦ", – сказал Климент.

В то же время он признал отсутствие документального подтверждения (письма), что предстоятель УПЦ вышел из Синода РПЦ, заявив, что их измененный устав "намного значимее", чем какие-либо письма.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине впервые вынесли приговор высокопоставленному представителю УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межрелигиозную рознь. Речь идет о бывшем руководителе Кировоградской епархии митрополите Иоасафе, а также секретаре епархии – они оба полностью признали свою вину.

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