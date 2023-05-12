В Украине впервые вынесли приговор митрополиту УПЦ МП, который оправдывал агрессию РФ и разжигал межрелигиозную рознь

Кропивницкий районный суд первым в Украине вынес приговор высокопоставленному представителю УПЦ МП, экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу. Его и секретаря епархии признали виновными в оправдывании агрессии РФ и разжигании межрелигиозной розни, оба полностью признали свою вину.

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С учетом сотрудничества со следствием митрополит Иоасаф получил наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года, также он на год лишен права занимать руководящие должности в религиозных управлениях и епархиях. Подробности рассказали в СБУ.

"По материалам СБУ районный суд города Кропивницкий впервые в Украине вынес приговор высокопоставленному клирику УПЦ МП, экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу. Он и секретарь этого учреждения полностью признали свою вину в преступлениях, которые им инкриминировала Служба безопасности. Таким образом, суд и сами фигуранты полностью подтвердили доказательную базу, собранную сотрудниками СБУ", – говорится в сообщении.

Обоих фигурантов суд признал виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку и экс-руководитель Кировоградской епархии УПЦ МП, и ее секретарь сотрудничали со следствием, суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил им 3 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также запретил на 1 год занимать должности руководителей религиозных управлений и епархий.

В СБУ напомнили, что экс-руководитель и секретарь Кировоградской епархии публично восхваляли захват части территории Украины и разжигали межрелигиозную рознь в регионе в пользу страны-агрессора.

"По данным расследования, епископ входил в ближайшее окружение московского патриарха Кирилла, с которым координировал подрывную деятельность против нашего государства. Для этого митрополит был на постоянной связи с главой РПЦ и выполнял его поручение по поводу оправдания российской агрессии и оккупации восточных и южных территорий Украины,в частности АР Крым. Указания из Москвы поступали в виде письменных циркуляров, а также во время личных встреч на территории РФ", – рассказали в Службе.

По поручению фигурантов дела в церквях УПЦ МП в Кировоградской области прихожанам раздавали пропагандистскую российскую литературу, напечатанную в РФ. В ней подвергалась сомнению украинская государственность и восхвалялся российский режим.

Когда церкви УПЦ МП в Кировоградской области пришли с обысками работники СБУ, они обнаружили огромное количество пророссийской печатной продукции, а также доказательства переписки с кураторами из Москвы.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении митрополиту Кировоградской епархии УПЦ МП 2 декабря 2022 года. По материалам следствия, Иоасаф оправдывал захват Россией Крыма. Следуя указаниям из Москвы и входя в близкий круг патриарха Московского Кирилла, он координировал распространение прокремлевских взглядов в регионе.

Митрополит УПЦ МП Иоасаф (настоящее имя Губень Петр Иванович) возглавлял Кировоградскую епархию УПЦ МП с 10 февраля 2011 года по 23 ноября 2022 года.