Украина подает в Международный суд ООН иск против Ирана за сбитие самолета МАУ

Украина совместно с другими членами Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752 подают иск против Ирана за сбитие самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Дело будет рассматривать Международный суд ООН.

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Об этом сообщили в Facebook МИД Украины. Кроме нашего государства, члены группы представляют также Канаду, Швецию и Великобританию.

В совместном заявлении указано, что согласие с Ираном по организации арбитража в соответствии со статьей 14 Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, так и не было достигнуто.

"Соответственно, Координационная группа намерена продолжать коллективные усилия, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное сбитие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" путем скорейшей передачи спора в Международный суд ООН", – говорится в заявлении.

Напомним: 8 января 2020 года над столицей Ирана Тегераном был сбит пассажирский самолет МАУ. Катастрофа унесла жизни 176 человек, из которых – 11 граждан Украины. По версии Ирана самолет якобы был случайно сбит ракетой сил ПВО страны. Однако в феврале 2021 года появилась информация о том, что самолет МАУ мог быть сбит специально.

В МИД Украины сообщали, что иранская сторона с первых дней крушения самолета "Международных авиалиний Украины" не отвечала как следует на запросы Киева. Ответы либо приходили с задержкой, либо не содержали фактической информации.

В 2021 году в отчете ООН по правам человека указали, что заявления Ирана по поводу причин катастрофы самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) могут быть умышленно искажены с целью дезориентации мировой общественности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 января 2023 года в Киеве почтили память погибших в авиакатастрофе в небе над Тегераном 2020 года. Родственники погибших и сотрудники компании-перевозчика МАУ возложили цветы и зажгли свечи возле мемориала;

– в апреле 2023 года в Тегеране суд приговорил десять военнослужащих сил ППО Ирана к тюремному заключению за участие в сбитии самолета авиакомпании МАУ с пассажирами на борту 8 января 2020 года. Минимальный тюремный срок для осужденных – один год, максимальный – 13 лет.

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