В Иране вынесли первые приговоры по делу за ущерб украинскому Boeing 737 в 2020 году — Bloomberg

В Тегеране суд приговорил десять военнослужащих Сил противовоздушной обороны Ирана к тюремному заключению за участие в сбитии самолета авиакомпании МАУ с пассажирами на борту 8 января 2020 года. Минимальный тюремный срок для осужденных – один год, максимальный – 13 лет.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg. Приговоры были вынесены после 20 судебных слушаний и "подробного расследования" в течение трех лет.

Главный обвиняемый по этому делу, согласно материалам уголовного производства, назван "командиром системы обороны Тор М-1". Он был приговорен к трем годам тюремного заключения за ненамеренное убийство 176 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту рейса PS752 авиалайнера компании МАУ.

"Еще 10 лет суд добавил ему за игнорирование протокола и "масштаб последствий своих действий", –– передает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как Иран стал причастен к поставкам боевых дронов российской армии в 2022 году, президент Зеленский заявил, что не доверяет тамошней власти, которая отрицает это. Гарант отметил, что официальный Тегеран уже не первый раз был пойман на лжи, сославшись на расследование трагедии с пассажирским "Боингом".

"Есть трагедия, сбили самолет украинских авиалиний, когда иранская ракета сбила... После этого иранское руководство сказало, что это не они. Наши специалисты, партнеры, все помогали, нашли все детали, доказывающие, что власти Ирана хотели где-то спрятать детали ракетного удара", – подчеркнул тогда украинский лидер.

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