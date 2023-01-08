В Киеве почтили память погибших в авиакатастрофе в небе над Тегераном 8 января 2020 года. Фото

В Киеве в воскресенье, 8 января, почтили память погибших в авиакатастрофе в небе над Тегераном 2020 года. Родственники погибших и сотрудники компании-перевозчика МАУ возложили цветы и зажгли свечи возле мемориала.

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Об этом сообщило Суспільне новини. Самолет Boeing 737 был сбит двумя ракетами иранских сил ПВО.

Так, акция памяти погибших в авиакатастрофе состоялась на Днепровской набережной в парк "Вербовая роща".

"Мой сын жил этой профессией, для него это был смысл его жизни, он только прибежит ко мне, для приличия чай выпьет, потом бежит. Он был очень ответственным человеком. Это его жизнь была", - рассказала мать командира Boeing, пилота Владимира Гапоненко Евгения Гапоненко.

Родственники и коллеги погибших в авиакатастрофе возложили цветы у памятного знака и зажгли свечи.

Напомним, трагедия с самолетом "Международных авиалиний Украины" Boeing 737 рейса PS752 произошла в небе над Тегераном 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Во вторую годовщину авиакатастрофы секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ее терактом. Он выразил разочарование тем, что Иран отказался сотрудничать в следствии по делу о сбитии авиалайнера и выплат компенсаций родственникам погибших украинцев.

Верховный суд Онтарио (Канада) присудил выплатить около $90 миллионов семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ. Со своей стороны, иранская сторона отказалась брать на себя обязательства по вступлению к переговорам о компенсациях жертвам трагедии с Boeing 737 в небе над Тегераном.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале 2022 года впервые с момента сбития самолета МАУ опубликовали имена иранских военных, которые могут быть виновны в трагедии. Им инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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