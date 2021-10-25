Переход на зимнее время: как минимизировать стресс и не запутаться с переводом часов

Зореслав Середа
Зореслав Середа
Общество
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Переход на зимнее время: как минимизировать стресс и не запутаться с переводом часов

В ночь с 30 на 31 октября в Украине традиционно переведут часы на зимнее время. В 04:00 cтрелки необходимо будет перевести на час назад. У многих людей это ежегодное событие становится причиной недомогания, усталости и нарушений сна.

Как минимизировать стресс для организма, быстрее приспособиться к зимнему времени и не потеряться в часовых поясах – рассказывает OBOZREVATEL.

Как подготовится к переводу часов и избежать стресса

После перехода на зимнее время у людей часто возникает депрессия, упадок сил, нарушение сна и снижение иммунитета. И подобные проблемы с самочувствием могут длится до двух недель после перевода стрелок часов.

Чтобы минимизировать стресс для организма врачи рекомендуют следующее:

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  • Заранее скорректировать режим сна. Желательно сделать это приблизительно за неделю до перевода часов. Необходимо засыпать хотя бы на 15 минут позже привычного.

  • Снизить физические нагрузки за неделю до и после перехода на зимнее время, что поможет избежать переутомления.

  • Медики также советуют в этот период есть больше овощей и фруктов, а употреблять больше воды и травяного чая. От жирной пищи лучше отказаться.

  • Рекомендуется прекращать использование гаджетов не менее, чем за час до сна.

Усталость после перехода на зимнее время.
Как избавится от усталости после перехода на зимнее время

Одной из самых распространенных проблем связанных с переводом часов является чувство усталости. Наиболее часто она возникает у людей, которые страдают проблемами с кровяным давлением и заболеваниями сердца, но медики предупреждают, что в период адаптации на нее могут жаловаться и те, кто не имеет проблем со здоровьем.

Медики дали несколько простых советов, которые помогут снять усталость:

  • Залогом хорошего самочувствия является полноценный сон. Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет – 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет – 8-10 часов. Перед тем, как отправится в кровать, лучше избегать сильных эмоциональных потрясений и не смотреть ужастики или боевики по телевизору, а также не заходить в соцсети.

  • Также необходимо правильно организовать режим питания, который будет соответствовать вашему возрасту и способу жизни.

  • Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное условие – физические занятия должны быть регулярными.

  • Курение и употребление спиртного истощают организм, что только усиливает усталость и вредит здоровью. От вредных привычек лучше отказаться.

  • Рационально распределяйте нагрузки. Постарайтесь гармонично менять время работы и отдыха. Делайте активные паузы, а во время обеденного перерыва желательно выйти на свежий воздух и погулять 20-30 минут.

  • Врачи подчеркивают, что не менее важным является психологический настрой. Негативные эмоции и душевные переживания существенно влияют на здоровье. По возможности избегайте ссор и конфликтов в общении, а также настройте себя на позитив.

  • Любимые хобби помогут отвлечься и даже на время забыть об усталости, а также зарядят позитивным настроем.

Рекомендации медиков по снятию усталости.
Как переходят на зимнее время мобильные устройства

До 2014 года владельцам смартфонов на базе Android действительно приходилось переводить время вручную, однако позже разработчики избавились от этого неудобства. Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS с этой проблемой никогда не сталкивались. В наше время перевод часов на большинстве гаджетов автоматизирован, независимо от операционной системы.

Также не стоит переживать и пользователям ноутбуков и стационарных компьютеров – эти устройства также автоматически переводят стрелки на зимнее время.

Перевод часов в смартфоне и наручных часах.
Как узнать точное время утром 31 октября

Для того, чтобы не потеряться в часовых поясах, а также точно узнать, который сейчас час, существует несколько простых способов.

  • Использовать запрос в интернете. Достаточно ввести в любом поисковике фразу "время Киев". Также существует специальный сайт, который показывает точное время в Украине.

  • Также можно использовать USSD-запрос. Для этого метода не нужен доступ в интернет или даже наличие денег на счету. Если ваш номер обслуживается украинским мобильным оператором, просто наберите на телефоне *160# и нажмите кнопку вызова.

Изменение в расписании поездов и авиарейсов.

Отметим, что расписание прибытия и отбытия поездов, а также авиарейсов в аэропортах Украины корректируется в соответствии с переводом стрелок часов на зимнее время – начиная с 03:00 ночи 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине планировалось отменить перевод часов. Так, 3 марта 2021 года народные депутаты поддержали соответствующий проект закона, но 19 марта голосование во втором чтении провалили. Парламентарии направили документ на доработку.

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