Переход на зимнее время: как минимизировать стресс и не запутаться с переводом часов

В ночь с 30 на 31 октября в Украине традиционно переведут часы на зимнее время. В 04:00 cтрелки необходимо будет перевести на час назад. У многих людей это ежегодное событие становится причиной недомогания, усталости и нарушений сна.

Как минимизировать стресс для организма, быстрее приспособиться к зимнему времени и не потеряться в часовых поясах – рассказывает OBOZREVATEL.

После перехода на зимнее время у людей часто возникает депрессия, упадок сил, нарушение сна и снижение иммунитета. И подобные проблемы с самочувствием могут длится до двух недель после перевода стрелок часов.

Чтобы минимизировать стресс для организма врачи рекомендуют следующее:

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Заранее скорректировать режим сна . Желательно сделать это приблизительно за неделю до перевода часов. Необходимо засыпать хотя бы на 15 минут позже привычного.

Снизить физические нагрузки за неделю до и после перехода на зимнее время, что поможет избежать переутомления.

Медики также советуют в этот период есть больше овощей и фруктов , а употреблять больше воды и травяного чая. От жирной пищи лучше отказаться .

Рекомендуется прекращать использование гаджетов не менее, чем за час до сна.

Одной из самых распространенных проблем связанных с переводом часов является чувство усталости. Наиболее часто она возникает у людей, которые страдают проблемами с кровяным давлением и заболеваниями сердца, но медики предупреждают, что в период адаптации на нее могут жаловаться и те, кто не имеет проблем со здоровьем.

Медики дали несколько простых советов, которые помогут снять усталость:

Залогом хорошего самочувствия является полноценный сон . Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендуется спать не менее 7 часов в сутки, детям 6-12 лет – 9-12 часов, а в возрасте 13-18 лет – 8-10 часов. Перед тем, как отправится в кровать, лучше избегать сильных эмоциональных потрясений и не смотреть ужастики или боевики по телевизору, а также не заходить в соцсети.

Также необходимо правильно организовать режим питания, который будет соответствовать вашему возрасту и способу жизни.

Любая физическая активность – бег, плавание, катание на велосипеде, коньках или лыжах – принесет заряд бодрости и положительных эмоций. Главное условие – физические занятия должны быть регулярными.

Курение и употребление спиртного истощают организм, что только усиливает усталость и вредит здоровью. От вредных привычек лучше отказаться.

Рационально распределяйте нагрузки . Постарайтесь гармонично менять время работы и отдыха. Делайте активные паузы, а во время обеденного перерыва желательно выйти на свежий воздух и погулять 20-30 минут.

Врачи подчеркивают, что не менее важным является психологический настрой . Негативные эмоции и душевные переживания существенно влияют на здоровье. По возможности избегайте ссор и конфликтов в общении, а также настройте себя на позитив.

Любимые хобби помогут отвлечься и даже на время забыть об усталости, а также зарядят позитивным настроем.

До 2014 года владельцам смартфонов на базе Android действительно приходилось переводить время вручную, однако позже разработчики избавились от этого неудобства. Смартфоны и планшеты на базе операционной системы iOS с этой проблемой никогда не сталкивались. В наше время перевод часов на большинстве гаджетов автоматизирован, независимо от операционной системы.

Также не стоит переживать и пользователям ноутбуков и стационарных компьютеров – эти устройства также автоматически переводят стрелки на зимнее время.

Для того, чтобы не потеряться в часовых поясах, а также точно узнать, который сейчас час, существует несколько простых способов.

Использовать запрос в интернете . Достаточно ввести в любом поисковике фразу "время Киев". Также существует специальный сайт, который показывает точное время в Украине.

Также можно использовать USSD-запрос. Для этого метода не нужен доступ в интернет или даже наличие денег на счету. Если ваш номер обслуживается украинским мобильным оператором, просто наберите на телефоне *160# и нажмите кнопку вызова.

Отметим, что расписание прибытия и отбытия поездов, а также авиарейсов в аэропортах Украины корректируется в соответствии с переводом стрелок часов на зимнее время – начиная с 03:00 ночи 31 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине планировалось отменить перевод часов. Так, 3 марта 2021 года народные депутаты поддержали соответствующий проект закона, но 19 марта голосование во втором чтении провалили. Парламентарии направили документ на доработку.