Перевод часов: как узнать точное время 28 марта

Узнать точное время после перевода часов в Украине можно при помощи мобильного телефона или доступа в интернет.

OBOZREVATEL рассказывает своим читателям, как это сделать.

Большинство современных гаджетов переходят на новое время автоматически, но, чтобы убедиться в правильности данных на ваших часах, время все же стоит проверить.

Для этого не обязательны деньги на счету или подключение к интернету. Если ваш номер обслуживается украинским мобильным оператором, наберите на телефонеUSSD-запрос *160# и нажмите кнопку вызова.

Узнать правильное время можно при помощи поисковика Google, вбив в строке поиска фразу "время Киев". Также существует специальный сайт, который показывает точное время в Украине.

Кроме того, необходимо обратить внимание на график движения транспорта, если он вам понадобится 28 марта.

В частности, "Укрзалізниця" корректирует расписание отправления и прибытия поездов два раза в год в соответствии с переводом стрелок на зимнее и летнее время. Меняется и время авиавылетов – начиная с 03:00 ночи 28 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине планировалось отменить перевод часов. Так, 3 марта 2021 года народные депутаты поддержали соответствующий проект закона, но 19 марта голосование во втором чтении провалили. Парламентарии направили документ на доработку в комитет.