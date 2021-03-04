Перевод часов в Украине отменят: в Раде озвучили сроки

Переход на летнее время в Украине может быть отменен уже в этом году. Такое решение Верховная Рада имеет шансы принять на ближайшей пленарной неделе.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко. "У нас было проголосовано сокращение сроков подачи поправок, поэтому мы все же останемся на том времени, которое сегодня, на зимнем. Наверное, переводить часы уже никто не будет", – спрогнозировал он.

По словам Устенко, законопроект №4201 об отмене перехода на летнее время может быть принят во втором чтении на пленарной неделе, которая начнется 16 марта.

"Я не уверен, успеет ли подписать его председатель Верховной Рады и президент, потому что мы понимаем их загруженность, но, если они смогут это сделать оперативно, то закон будет принят и опубликован до 1 апреля, вступит в силу, и не нужно будет ничего переводить", – пояснил Устенко.

Говоря о сугубо экономических преимуществах перехода на летнее время, нардеп отметил, что на сегодняшний день они практически отсутствуют. "В свое время это решение принималось для экономии электроэнергии, чтобы выигрывать в масштабах большого Советского Союза. Но сегодня это так эффективно уже не работает", – отметил Устенко.

"Я считаю, что экономического ущерба это решение реально не принесет. Объективно это надо было убрать еще десять лет назад", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 3 марта в Верховной Раде 277 голосами поддержали в первом чтении законопроект, отменяющий обязательный сезонный переход времени.