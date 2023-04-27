Украина находится в хорошей позиции для контрнаступления, – генерал США

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина находится в хорошей позиции для контрнаступления против российских оккупационных войск. Но недооценивать захватчиков на данный момент нельзя.

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Такое заявление Каволи сделал в среду во время выступления в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

"Согласно моделированию, которое мы очень тщательно провели с ними, украинцы находятся в хорошем положении", – сказал Каволи, добавив, что США работали с ними над возможным внезапным наступлением.

Он также добавил, что сухопутные силы России на сегодня более численные, чем они были в начале широкомасштабного вторжения, несмотря на многочисленные потери в войне против Украины.

"Российские сухопутные силы несколько деградировали в результате этого конфликта, хотя сегодня они больше, чем в начале конфликта", – заявил Каволи.

По его словам, помимо сухопутных войск у России есть еще несколько вариантов.

Он уточнил, что ВВС РФ "потеряли очень мало, они потеряли только 80 самолетов".

"У них есть еще 1000 истребителей и истребителей-бомбардировщиков. Поэтому они по-прежнему используют всю эту обычную мощь и смешивают все вместе", – сказал Каволи.

Стоит отметить, что Кристофер Каволи также сообщил, что накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. Армия защитников получила 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.

В то же время, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что пока все с нетерпением ждут начала украинского контрнаступления, оно уже "тихонько идет". Украинские воины сейчас методично работают над уменьшением мощностей и возможностей вражеской группировки.

Американские чиновники считают, что контрнаступление Сил обороны Украины для освобождения всех захваченных Россией территорий может начаться в мае. Его основой может стать операция вдоль береговой линии Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал не спекулировать на теме контрнаступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что информацией о планах наших войск владеет ограниченный круг лиц, поэтому никто точно не скажет, где и каким образом ВСУ будут уничтожать врага.

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