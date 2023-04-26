Украина получила уже 98% обещанной Западом боевой техники – генерал США
Накануне операции по контрнаступлению Украина получает все необходимое вооружение от западных партнеров. Армия защитников получила 98% боевой техники и боеприпасов, которые обещали международные союзники.
Об этом во время выступления в Конгрессе заявил верховный генерал США в Европе Кристофер Каволи. Он подчеркнул, что Киев не остается наедине с агрессором ни на день.
"В Украину продолжает поступать западное вооружение в качестве военной помощи. Все необходимое прибывает ровно в назначенный срок", – указал военачальник.
Напомним, что в телефонной беседе генерал Залужный назвал Каволи все ключевые потребности украинских бойцов на фоне продолжения обороны и подготовки к контрнаступлению.
"Договорились в дальнейшем продолжать диалог и активно взаимодействовать. Благодарен за устойчивую поддержку и помощь. Украине нужна победа", – отметил главнокомандующий ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, в администрации президента США Джо Байдена заверили, что не намерены отказываться от поддержки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России. Там подчеркнули, что помощь Киеву отвечает национальным интересам Вашингтона.
В результате Украина получит американские боевые танки М1 Abrams до конца этого года. К тому времени должна окончательно завершиться подготовка личного состава нашей армии, который будет осваивать эту технику.
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