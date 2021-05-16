Украина чтит память жертв сталинского террора: что нужно знать о скорбной дате

День памяти жертв политических репрессий в Украине отмечается каждое третье воскресенье мая. В 2021 году эта дата приходится на 16 мая.

Памятный день был учрежден указом президента Виктора Ющенко № 431/2007 от 21 мая 2007 года в связи с 70-й годовщиной Большого террора – массовых репрессий сталинского режима 1937-1938 годов. Подробнее о том, что украинцы вспоминают в эту скорбную дату, рассказывает OBOZREVATEL.

О точном числе жертв политических репрессий в Украине по сей день идут споры. По данным части историков, с начала 20-х годов до конца 80-х годов XX столетия в Украине были арестованы около 1,5 миллиона человек, многие из которых были расстреляны.

Остальные получили тюремный срок, были отправлены в ссылки, лагеря, на каторгу, принудительное лечение в психиатрических больницах.

Репрессии коснулись практически всех категорий населения: ученых, творческой интеллигенции, военных, политиков, селян, священнослужителей.

В 1937-38 годы репрессии сталинского режима достигли своего пика – этот период вошел в историю под названием Большой террор, или "Ежовщина" (от имени руководителя НКВД Николая Ежова).

В Украине тогда были осуждены 198 тысяч 918 человек, около двух третей из них – к расстрелу. Остальных отправили в тюрьмы и лагеря.

Власть СССР долгое время скрывала следы преступлений: места захоронений заливались бетоном, разравнивались бульдозерами, засаживались деревьями, застраивались режимными объектами КГБ.

Быковня – один из символов эпохи репрессий. В Быковнянском лесу под Киевом находится крупнейшее в Украине место захоронения расстрелянных и замученных. Здесь находился объект спецназначения НКВД, где в конце 30-х – 40-х происходили массовые захоронения жертв сталинского режима.

Самой кровопролитной в Киеве стала ночь 19 мая 1938 года, когда в тюрьмах расстреляли 563 человека. В настоящее время известны имена более 19 тысяч расстрелянных в Быковне.

В День памяти жертв политических репрессий по всей Украине проходят церемонии возложения цветов к памятным знакам, траурные вече и другие мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре на крыше одного из зданий на улице Калиновой неизвестные вывесили огромный флаг с портретом Сталина и символикой СССР.